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Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Akhan, istifa etti

Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof .Dr. Galip Akhan'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

  • Muammer Başkan
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Akhan hakkında yüksek öğretim kurumu YÖK tarafından 30.10.2016 tarihinde verilen imzasız bir şikayet dilekçesine binaen terör örgütü FETÖ üyeliğinden başlatılan soruşturma olduğu öğrenildi.

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