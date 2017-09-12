Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Akhan, istifa etti
Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof .Dr. Galip Akhan'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.
- Muammer Başkan
Akhan hakkında yüksek öğretim kurumu YÖK tarafından 30.10.2016 tarihinde verilen imzasız bir şikayet dilekçesine binaen terör örgütü FETÖ üyeliğinden başlatılan soruşturma olduğu öğrenildi.
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