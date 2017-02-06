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Kato Dağı ile Marunis bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasında bulunan Kato Dağı ile Marunis bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerinin katılımıyla yürütülen operasyonda bölgedeki mağara ve sığınaklarda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.Bölgede operasyon devam ediyor.   

 

 

 

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