Kato Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgiye göre 19 Nisan tarihinde başlatılan operasyonla Kato Dağı teröristlerden temizlenmiş ve operasyonlarda önemli noktalara üs bölgeleri kurulmuştu. Kato Dağı'nda sürdürülen temizlik operasyonu tüm hızıyla devam ederken, dün gece 2 terörist üs bölgesine sızma girişiminde bulunurken fark edildi. Güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin küçük 'Kandil' olarak adlandırdığı ve girilmez denilen bölgeye asker polis ve güvenlik kuvvetleri müşterek olarak 19 Nisan tarihinde temizlik operasyonu başlatmış ve teröristlere ait onlarca mağara, sığınak bulunarak imha edilmişti. Temizlenen Kato Dağı'nın önemli noktalarına güvenlik kuvvetleri konuşlandırılmıştı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.