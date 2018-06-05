Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kato'da dev operasyon başladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kato Dağı eteklerinde geniş kapsamlı operasyon başlattı. Helikopterler, teröristlerin geçiş güzergahlarını ateş altına aldı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bir grup PKK’lı teröristin olduğu bilgisi üzerine başlatılan hava destekli operasyonda Atak tipi helikopterler teröristlerin geçiş güzergahlarını ateş altına aldı. 

Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Hisar Kapı mevkisinde bir grup PKK’lı teröristin olduğu bilgisi üzerine bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, Atak tipi helikopterler, teröristlerin geçiş güzergahlarını yoğun ateş altına aldı. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Prompter bozuldu' yalanının aslı ortaya çıktı!

'Prompter bozuldu' yalanının aslı ortaya çıktı!

Diriliş Ertuğrul'un da içinde olduğu tam 9 dizi sezon finali kararı aldı!

Diriliş Ertuğrul'un da içinde olduğu tam 9 dizi sezon finali kararı aldı!

Düğünlerde kameralara takılan en garip anlar

Düğünlerde kameralara takılan en garip anlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA