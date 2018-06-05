Kato'da dev operasyon başladı!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kato Dağı eteklerinde geniş kapsamlı operasyon başlattı. Helikopterler, teröristlerin geçiş güzergahlarını ateş altına aldı.
- İHA
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bir grup PKK’lı teröristin olduğu bilgisi üzerine başlatılan hava destekli operasyonda Atak tipi helikopterler teröristlerin geçiş güzergahlarını ateş altına aldı.
Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Hisar Kapı mevkisinde bir grup PKK’lı teröristin olduğu bilgisi üzerine bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, Atak tipi helikopterler, teröristlerin geçiş güzergahlarını yoğun ateş altına aldı.
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