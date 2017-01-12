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Almanya'da katolik rahipler yalnızlıktan şikayetçi

Köln'de Katolik Kilisesi'nde görev yapan 11 papaz, evlenme yasağının kendilerini yalnızlaştırmasından şikayet etti.

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70 yaşlarında olan 11 papazın imzaladığı açık mektup Kölner Dom Radyosunda okundu.

KADINLARIN DIŞLANMASININ MANTIĞI YOK

Rahiplik Dairesinin kadınlara da açılmasını talep eden papazların mektupta, "Bizim için Kutsal Ruh'a sürekli erkekleri göreve getirmesi için rica etmenin ve aynı zamanda kadınları bu görevlerden dışlamanın bir mantığı yok." ifadesi yer aldı.

YALNIZLIKTAN ŞİKAYETÇİLER

Rahipler evlenme yasağının din adamlarını özellikle yaşlılıkta da daha da yalnızlaştırdığını belirterek bu durumu eleştirdiler.

Mektupta ayrıca günümüzde çocukların ve genç ailelerin kilisedeki ayinlere katılmadıklarının üzüntü verici olduğu belirtildi.

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