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Kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi

Muş'un Malazgirt ilçesinde kavga ihbarına giden polise pasta ikram edildi.

  • AA
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Muş'un Malazgirt ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, pastayla karşılandı.

Malazgirt Süphan Anadolu Lisesinde "öğrenciler arasında kavga çıktığı" yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Türk polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz söz konusu bölgeye ulaşan polis ekipleri, öğrenciler tarafından pastayla karşılandı.

Polisler, sürprizden dolayı öğrencilere ve okul idaresine teşekkür etti.

Okul müdürü Tuncay Öğreten, AA muhabirine, Polis Haftası dolayısıyla böyle bir organizasyon hazırladıklarını belirterek, "Ekipler geldiği zaman onları bayraklarla karşıladık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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