Kavga ihbarına giden polise sürpriz

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Elazığ Ömer Bilginoğlu erkek yurdunda kalan öğrenciler, Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir sürpriz hazırladı. Yurt Müdürü Kayahan Topal'la birlikte 155’i arayan öğrenciler yurtta kavga var ihbarı yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, öğrenciler tarafından ‘En büyük polis bizim polis’ sloganları ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan polislere öğrenciler pasta ikram ederek karanfil verdi. Öğrenciler daha sonra yine tekbirler getirerek 'Vatan sana canım feda, şehitler ölmez vatan bölünmez, polise uzanan eller kırılsın' sloganları attı.

Türk Polis Teşkilatının 172. yıldönümü nedeniyle KYK Elazığ Ömer Bilginoğlu Yurdu olarak 365 gün çalışan Türk Polis Teşkilatının kahraman polisleri için bir jest hazırladıklarını belirten yurt müdürü Kayahan Topal, “155 Polis imdat hattını bu konuda aramak uygun olmasa da biz biliyoruz ki onları pasta ikramı için çağırsaydık gelemeyeceklerdi. Bizde onları bu şekilde davet edelim dedik. Sağ olsunlar onlarda çok kısa bir süre içerisinde buraya geldiler. Bu gençlik 15 Temmuz'da nasıl bir gençlik olduğunu gösterdi. Bugünde Türk polis teşkilatının yanında olan Türk polis teşkilatı ile gurur duyan bir gençliğin olması bizleri son derece mutlu etti. Ben bu vesile ile Türk Polis Teşkilatının 172. yılını kutluyorum. Vatanı için canını veren tüm şehitlerimi rahmetle anıyorum. İyi ki onlar var. Onların sayesinde biz huzur içerisindeyiz” dedi.

"KAVGA İÇİN GELMİŞTİK"

Kendilerinin şaşırdığını ifade eden polis memurlarından Volkan Çelik, “Biz buraya kavga diye geldik. Kalabalığı görünce de şaşırdık. Maçtan dolayı mı bir sıkıntımı oldu diye düşündük. Ama umduğumuz gibi olmadı. Böyle bir jest için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yurtta kavga ihbarı üzerine 2 ekiple geldiklerini aktaran polis memurlarımdan Fatih Bulut ise, “ Buraya gelince güzel bir sürprizle karşılaştık. Gençlerin coşkusundan dolayı hem sevindik hem de gurur duyduk.” şeklinde konuştu.

Polis memuru Bayram Dönmez de öğrencilere böyle bir jest yaptıkları için teşekkür etti.

Öğrenciler daha sonra polisler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.