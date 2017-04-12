Kayabağlar Belde Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığınca kayyum atandı

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan Kayabağlar Belediye Başkanı DBP'li Şemsettin Pektaş'ın yerine, İçişleri Bakanlığınca Kurtalan Kaymakamı Üçgül getirildi.
Kaymakam Üçgül'ün görevine başladığı öğrenildi.
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