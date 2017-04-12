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Kayabağlar Belde Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığınca kayyum atandı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediyesi Başkan Vekilliğine Kaymakam Musa Üçgül görevlendirildi.

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Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan Kayabağlar Belediye Başkanı DBP'li Şemsettin Pektaş'ın yerine, İçişleri Bakanlığınca Kurtalan Kaymakamı Üçgül getirildi.

Kaymakam Üçgül'ün görevine başladığı öğrenildi.

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