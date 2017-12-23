Kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Üç gündür aranan çocuğun cesedine, Söğüt Göleti'nde ulaşıldı. 15 yaşındaki kurbanın okul çantası dün gölet kenarında bulunmuştu.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan çocuğun cesedi bulundu.
Arama kurtarma ekipleri, Söğüt Anadolu Lisesi öğrencisi Kemal Kara'yı aramaya sabah saatlerinde başladı.
Ekipler, Söğüt Göleti'nde 15 yaşındaki Kara'nın cesedine ulaştı.
Sudan çıkarılan ceset otopsi için morga gönderildi.
Kara'nın okul çantası dün Söğüt Göleti kenarında bulunmuştu.
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