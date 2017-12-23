Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Üç gündür aranan çocuğun cesedine, Söğüt Göleti'nde ulaşıldı. 15 yaşındaki kurbanın okul çantası dün gölet kenarında bulunmuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bilecik'in Söğüt ilçesinde üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan çocuğun cesedi bulundu.
 
Arama kurtarma ekipleri, Söğüt Anadolu Lisesi öğrencisi Kemal Kara'yı aramaya sabah saatlerinde başladı.
 
Ekipler, Söğüt Göleti'nde 15 yaşındaki Kara'nın cesedine ulaştı.
 
Sudan çıkarılan ceset otopsi için morga gönderildi.
 
Kara'nın okul çantası dün Söğüt Göleti kenarında bulunmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA