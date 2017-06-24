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Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelli kadın ormanlık alanda bulundu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dün kaybolan 51 yaşındaki zihinsel engelli kadın, ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

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Kadığlu köyünde ailesiyle yaşayan Cemile Karakal, dün akşam saatlerinde gezmek amacıyla çıktığı evine bir daha dönmedi.

Karakal'ın yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile köy sakinlerince arama çalışması başlatıldı.

Karakal'ı köy yakınındaki ormanlık alanda bulan ekipler, akli dengesi yerinde olmayan kadını sağlık kontrolünden geçirdi. Karakal, daha sonra yakınlarına teslim edildi.

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