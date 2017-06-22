Üsküdar'da akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cesedi 3 gün sonra bulundu
Üsküdar'da akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cesedi 3 günlük arama çalışması sonucunda bulunarak Adli Tıp Morguna gönderildi.
- İHA
Üsküdar Çengelköy Sahili'nde arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan Muhammet Hasan Demir'in (15) cesedi 3 günlük aram çalışması sonucunda 32 metre derinlikte bulundu.
Üsküdar Çengelköy Sahili'nde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Geniş çaplı arama başlatan deniz polislerinin 3 gündür devam ettiği arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. Dalgıçlar 13'üncü dalışta 32 metre derinlikte talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Talihsiz gencin cesedi denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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