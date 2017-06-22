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Üsküdar'da akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cesedi 3 gün sonra bulundu

Üsküdar'da akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cesedi 3 günlük arama çalışması sonucunda bulunarak Adli Tıp Morguna gönderildi.

  • İHA
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Üsküdar Çengelköy Sahili'nde arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan Muhammet Hasan Demir'in (15) cesedi 3 günlük aram çalışması sonucunda 32 metre derinlikte bulundu.
 
Üsküdar Çengelköy Sahili'nde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Geniş çaplı arama başlatan deniz polislerinin 3 gündür devam ettiği arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi.  Dalgıçlar 13'üncü dalışta 32 metre derinlikte talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Talihsiz gencin cesedi denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
 

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