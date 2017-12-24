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Kayıp dağcılar bulundu

Alınan bilgiye göre, Uludağ'dan Bursa'ya yürüyerek inmek isteyen Tufan Tombul (36), Mustafa Fıçıcı (36), Doğan Güz (36), Mehmet Ali Şişman (36), Erşan Şentürk (38) yoğun sis ve tipi nedeniyle Çobankaya mevkisinde yönlerini kaybetti.

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Kaybolduklarını fark eden dağcılar, telefonla jandarmayı arayıp yardım  istedi.
 
Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD,  Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma (BAKUT), Yıldırım Belediyesi  Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, dağcıları  aramaya çalışmalarına başladı. Çalışmalarda kar motorları ve paletli arazi  araçları da kullanıldı.
 
Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu dağcılara, jandarmanın yön  belirleme tabelası olan K5'in bulunduğu mevkide ulaştı.
 
Dağcılardan yürüyemeyecek halde olan Mehmet Ali Şişman sedyeyle 112  Acil Servis aracına taşındı. Diğer dağcılar ise yürüyerek ambulansa geçti.
 
 Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen dağcılar, kontrol amaçlı  Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.
 
''Isınmak için yedek kıyafetlerimizi yaktık''
 
Dağcılardan Doğan Güz, gazetecilere, üşümemek için kıyafetlerini  yakarak ısındıklarını söyledi.
 
Saat 17.00 sıralarında Çobankaya mevkisinden aşağı inmeye  çalıştıklarını belirten Güz, ''Yoğun sis ve tipi nedeniyle kaybolduğumuzu  anlayınca jandarmanın yön tabelası olan K7'nin oraya geldik. Üşümemek için yedek  kıyafetlerimizi yaktık. Ekipleri görünce çok sevindik. Jandarma ve kurtarma  ekiplerin Allah razı olsun. Ellerine ayaklarına sağlık. Bu kadar insanı bu saatte  yorduğumuz için özür diliyoruz.'' diye konuştu.
 
İlk gelen bilgilerde kayıp dağcı sayısının 6 olduğu bildirilmişti.

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