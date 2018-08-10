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Kayıp Evrim'i arama çalışmalarında 1 aydır sonuç yok

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmalarından 1 ayda sonuç alınamadı. Kızlarının kaybolmasıyla ilgili çelişkili ifadeler veren Dilek- Burhan Atış çifti, cezaevinde tutuklu bulunurken, Evrim'i arama çalışmaları, bölgede aralıklarla sürdürülüyor.

  • DHA
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Turhal'da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören anne Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim'i bulamadı. Evrim'e ulaşılması için komşulardan yardım istenip, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerce küçük çocuğun gidebileceği, düşmüş olabileceği her yere bakıldı; ancak Evrim, 30 gündür yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.
 
ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKLARLA SÜRDÜRÜLÜYOR
 
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Temmuz günü çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış, tutuklanarak, Zile Cezaevi'ne konuldu. Burhan Atış'ın, kayıp kızı için "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dedikten sonra ifadesini değiştirmesi şüpheli bulundu. Kayıp Evrim Atış'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, aramalarını noktasal olarak yapmaya başladı. Belirlenen noktalarda da yapılan aramalarda Evrim'in izine rastlanmadı. Evrim'i arama çalışmaları bölgede aralıklarla sürdürülüyor. Evrim'in tutuklu anne- babasının ifadelerinde de değişiklik olmadığı öğrenildi. Aile fertleri ve yakınlarının telefonlarının incelemesinden de sonuç elde edilemedi.

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