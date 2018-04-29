Kayıp paraşütçünün cansız bedeni bulundu

Çal Dağı'na yamaç paraşütü için dün öğleden sonra gelen 3 arkadaş, Çal Dağı'ndan atlayış yaptı. İddiaya göre 3 arkadaştan Tuncel Öğüt, atlayışından kısa bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ters yöne doğru uçuş yapmaya başladı. Yamaç paraşütleriyle iniş yapan diğer 2 arkadaş, kayıp olan arkadaşlarına bir süre aramalarına rağmen ulaşamayınca durumu saat 20.00 sıralarında jandarmaya bildirdi. Çal Dağı çevresinde gece arama yapan jandarma ile Manisa İl afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kayıp paraşütçüye ulaşamadı.

Bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Manisa ekibi ile ile Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri de destek verdi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda bugün saat 14.30 sıralarında Öğüt'ün cansız bedeni atlayış yaptığı yere yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Saruhanlı ilçesi Çınaroba Mahallesi'ndeki kayalık bölgede bulundu. Olay yerinde yapılan inceleme ardından Öğüt'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Öğüt'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.