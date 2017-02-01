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Kaymakam az daha çığın altında kalıyordu

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Serhat Karabektaş, Van’dan Bahçesaray'a gittiği sıra 20 metre önlerinde çığ düşmesi sonucu büyük tehlike atlattı.

  • İHA
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Bahçesaray Kaymakamı Serhat Karabektaş, Van’dan Bahçesaray'a gitmek için yola çıktı. Bahçesaray'a gittiği sıra 20 metre önlerine aniden çığ düştü. Çığ düşmesi ile büyük bir tehlike atlatan Kaymakam Karabektaş ve yanındakiler durumu karayolları ekiplerine bildirdiler. Bölgede çalışama yapan ekipler, hemen olay yerine giderek yolu açtılar. Yol açıldıktan sonra kaymakam ve beraberindekiler Bahçesaray'a gittiler.
 

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