Kaymakam Çetin: Belediye kaynakları başka yerlere aktarılmış

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Muş'un Varto Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, "Belediyenin 6 milyon borcu var ancak yapılan hiçbir iş yok. Kaynaklar demek ki başka yerlere aktarılmış. Bunu şimdi hizmet için kullanıyoruz." dedi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 ay önce Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini, kış dönemi boyunca ilçeye nefes aldıracak projeler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Varto'nun yolları, yeşil alanları, parkları ve yenilenen alt yapı hizmetleriyle anılması için projeler hazırladıklarını vurgulayan Çetin, inşaat sezonuyla çalışmalara başladıklarını aktardı.

"Vatandaşa hizmet aşkı olması lazım"

Çetin, belediyenin önemli bir bütçeye sahip olduğunu ancak bunu hizmet için kullanmadığını dile getirerek şöyle konuştu: "Daha önce ilçemizin hiçbir yerine park yapılmamıştı. Biz ilçedeki 7 mahalleyi de parka kavuşturacağız. İhtiyaç olması durumunda 2-3 park daha yapacağız. Bunun dışında çok güzel bir çay bahçesi yapıyoruz. Vatandaşa hizmet aşkı olması lazım. İller Bankasından ayda 1 milyon lira para alan belediye 30 bin lira harcayarak park yapamaz mı? Yapar, ama kaygı yok. Aracımızı da aldık, işçimiz de var, kendimiz yapacağız. Hizmetin ilk aşaması park yerimiz. İhalemiz bitti, malzeme alımına da haftaya başlayacağız."

İlçedeki 17 kilometrelik içme suyu isale hattının insan sağlığını olumsuz etkileyen borulardan oluştuğuna işaret eden Çetin, insanların sağlıklı su tüketmesini sağlamak amacıyla hattı baştan sona yenileyeceklerini belirtti.

Çetin, sağlıksız boruların yenilenmesi için devletin ücretsiz boru verdiğine ancak önceki yönetimin bunu almaktan bile imtina ettiğine dikkati çekerek şunları söyledi: "Bunu yapamayacak kadar beceriksizlermiş. Boruları aldık, mayıs ayında değişmeye başlayacağız. Düşünün, ilçenizin insanları asbest borularda yüzde 98'i zehirli su içiyor. Devlet size bedava boru imkanı sunuyor, siz 150 bin lira masraf için yapmıyorsunuz. Paranız mı yok? 50 dükkanınız var. Satın bir tanesini. 50 dükkan olacağına 49 dükkan olsun ama vatandaşlar sağlıklı su içsin. Devlet bedava boru veriyor, siz 150 bin liradan kaçınıyorsunuz. Vatandaş sağlıklı su içecek. Suyumuz sağlıklı ama borular perişan. Kanserojen ve asbestli borularda vatandaşlara su içiriyorlarmış. İnsanlarda bunun kaygısı yok. Kendi gidip bakkaldan suyu alıyor ama gariban vatandaş nereden suyu alacak?"

"İşçileri okey masalarından topladık"

Varto'nun sorunlarının büyük bölümünü kısa zamanda çözeceklerini ve insanlara daha yaşanabilir alanlar yaratacaklarını vurgulayan Çetin, projeleri hayata geçirmek için para sıkıntıları bulunmadığını, kendi imkanlarıyla işin üstesinden geleceklerine inandığını aktardı.

Çetin, belediyenin İller Bankasından da önemli bir geliri olduğunu anlatarak şunları kaydetti: "Daha önce işçiyi çalıştıramıyorlardı. İşçileri okey masalarından topladık. 20 kişinin işine son verdik. Bir kısmının farklı nedenleri vardı ama genel nedenlerden biride çalışmamaktı. Varto'ya sözümüz olsun bu işi en kısa zamanda çözeceğiz. İller Bankası belediyelere nüfus esnasına göre para gönderiyor. Varto Belediyesinin yıllık 13 milyon bütçesi var. Bunun yanı sıra kendi gelirleri de var. Belediyenin 6 milyon lira borcu var ancak yapılan hiçbir iş yok. Kaynaklar demek ki başka yerlere aktarılmış. Bunu şimdi hizmet için kullanıyoruz. 500 bin liralık kepçe aldık. 300 bin liraya malzeme aldık. Park ve yolları yapıyoruz. Hepsine de paramız var. Ekstra bir destek olmadan bunları yapıyoruz. Baharın gelmesiyle inşaatlarımıza başladık."