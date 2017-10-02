Kaymakam Özkan, Yolalan Belediyesi’ne Kayyum olarak atandı

DBP’li Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın'ın, "Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan tutuklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yerine Kayyum olarak atanan Bitlis eski Vali Yardımcısı Kamil Güzel’in açıklanan son kararname ile Karakoyunlu Kaymakamlığı’na atanmasının ardından boşalan Bitlis merkeze bağlı Yolalan Belediye Başkan Vekilliğine Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan atandı. Atama kararının ardından Yolalan Belediyesi’ne giderek göreve başlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan, belediyenin tüm imkanlarını halkın hizmetine sunmak için çalışacaklarını söyledi. Çalışmalar kapsamında ilk etapta beldede bulunan sorun ve sıkıntıları tespit ederek aciliyet durumuna göre çalışma yürüteceklerini kaydeden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Özkan, beldenin alt yapı ve üst yapı sorunları başta olmak üzere tüm sorun ve sıkıntılarına kalıcı çözümler getirmek çalışma yürüteceklerini ifade etti.

Göreve başlamasının ardından beldede devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Özkan, belde halkıyla da bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.