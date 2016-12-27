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Kaymakam vekili FETÖ’den tutuklandı

Sakarya'da FETÖ ile irtibatlı olabileceği yönünde alınan bilgiler doğrultusunda görevinden uzaklaştırılan kaymakam vekili çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Sakarya'da 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Karapürçek Kaymakam vekili olarak görev yaparken FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olabileceğinden görevinden uzaklaştırılan H.B.A., FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alındı.

 İfadesi alınan Acar, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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