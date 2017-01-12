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Kaymakama suikast için Diyarbakır'a gelen terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terörist öldürüldü. Teröristin kaymakama suikast için Diyarbakır'a geldiği öğrenildi.

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Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince istihbari bilgiler neticesinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe bölgesindeki bir eve gece saat 03.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Eve giren güvenlik güçlerine, içeride bulunan terörist tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmada, terörist öldürülerek, etkisiz hale getirildi. Teröristin cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılması için Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
Teröristin, Yenişehir nüfusuna kayıtlı Ş.T. olduğu öğrenildi.
 
Kayapınar Kaymakamı'na suikast düzenleyecekti
 
Teröristin Kayapınar Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Mustafa Kılıç'a suikast için geldiği belirtildi.

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mehmet12.01.2017 11:36
canına susamış gelmiş gelişi eceli olmuş nereye gitmiş eşşek cennetine.
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