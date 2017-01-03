Kaymakamdan El Bab’ta yaralanan askerlere ziyaret

Beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Kerem Güvener ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Aydın ile birlikte Fırat Kalkanı Hakeratı'nda yaralanan Uzman Çavuşlar Mustafa Kardaş ile Emre Aslan’ı ilçeye bağlı Gölbaşı Beldesindeki evlerinde ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alibeyoğlu, her iki askere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunarak duaların edildiği ziyaretlerde geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumlarını soran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alibeyoğlu, yaralı askerlere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Yaralı askerlere acil şifalar dileyen Alibeyoğlu, “Bu vatan toprakları üzerinde rahat yaşayabiliyor ve uyuyabiliyorsak bu genç kardeşlerin sayesindedir. Bu kardeşlerimizde çok büyük millet, bayrak sevgisi var. Bu yüzden hem askerlerimizi hem de çok büyük bir kahraman evlat yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum. Onlara çok şey borçluyuz. Şehitlerimiz, gazilerimiz her zaman bu milletin dualarında. Allah onları korusun, bizlere bağışlasın. Onlara çok şey borçluyuz. İnşallah her iki askerimiz de en kısa zamanda sağlığına kavuşurlar. Kahraman askerlerimiz sayesinde hainler asla emellerine ulaşamayacaktır. Ben bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum.” Diye konuştu.

Yaralı askerler ve aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alibeyoğlu ve beraberindekilere teşekkürlerini ilettiler.