Kaymakamı rehin alan sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Tunceli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları, darbe hazırlığı yaptıkları, dönemin Tunceli Valisi Osman Kaymak'ın talimatlarını yerine getirmedikleri ve bir kaymakam, bir cumhuriyet savcısı ile ilçe jandarma komutanını alıkoydukları iddia edilen tutuklu 3 eski subay hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Pertek 1. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığında görev yapan ve örgüt ile ilişkili oldukları belirtilen tutuklu sanıklar eski yarbay Sefer Eyüp Şensoy, binbaşı Orhan Güvençer ve yüzbaşı Erdem Çalışkan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında hazırlanıp Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün genel yapısı ve eylemleri hakkında bilgiler yer aldı.

İddianamede, Şensoy, Güvençer ve Çalışkan'ın 15 Temmuz 2016 gecesi tabura davet ettiği Pertek Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Pertek Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Durmuş'u hile ve cebir kullanarak taburda alıkoydukları belirtilerek, sanıkların darbe girişimine örgütün hiyerarşisi içerisinde dahil oldukları kaydedildi.

Sanıkların, olay günü dönemin Tunceli Valisi Osman Kaymak ve Tunceli Bölge Komutanı Tümgeneral Ali Çardıkçı'nın talimatlarını yerine getirmeyerek, örgütün sözde "Elazığ Sıkıyönetim Komutanı" olan dönemin Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün talimatları doğrultusunda panter alarmı vererek bütün personeli silahlandırdığı aktarılan iddianamede, Şensoy, Güvençer ve Çalışkan'ın darbe hazırlığı yapıp örgütün amacına hizmet ederek "kalkışma suçu" işlediği bildirildi.

HTS kayıtlarına göre Şensoy'un darbe girişiminde eski Tuğgeneral Ünlü ile görüşerek aldığı talimat doğrultusunda Pertek ilçesinde teşebbüs hazırlıklarını başlattığı anlatılan iddianamede, sanıklardan özellikle Şensoy'un taburda alıkoydukları Kaçmaz, Atlı ve Durmuş'u gece yarısına kadar burada beklettiği, ayrılmak istemelerine rağmen emirlerle 10-15 asker aracılığıyla çıkışlarına izin vermediği kaydedildi.

"Sanık Şensoy, darbe girişimini biliyordu" iddiası

Sanıkların, darbeye teşebbüs kastıyla hareket ettiklerine dair dileler bulunduğu bildirilen iddianamede, Çalışkan'dan ele geçirilen 1 doların bu kişinin örgüt üyeliğini temsil ettiği belirtildi. Şensoy'un makam odasında bulunan masa takviminde 15 Temmuz tarihinin yuvarlak içerisine alınmasının, bu kişinin örgütün amacından darbe girişimi öncesi haberdar olduğunu gösterdiği ifade edilen iddianamede, sanıkların FETÖ/PDY ile oranik ilişki içinde oldukları vurgulandı.

İddianamede, tutuklu sanıklar Sefer Eyüp Şensoy, Orhan Güvençer ve Erdem Çalışkan'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortandan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi. İddianamede ayrıca sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.