Kaymakamlık şehit annesini umreye gönderdi

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamlığınca, 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Tarık Aydemir'in annesi Makbule Aydemir'in umreye gitme hayalini gerçekleştirildi.

Karlıova ilçesinde 2 yıl önce Karacehennem ormanlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Tarık Aydemir'in annesi Makbule Aydemir, çok arzuladığı umre hayaline Kaymakamlık desteğiyle ulaştı.

Şehit annesi Aydemir, Karlıova Kaymakamlığınca umreye gönderildi. Umre yolculuğu için hazırlıklarını yapan Aydemir, ailesi tarafından uğurlandı.

Aydemir, "Oğlum şehit düştüğü günden bu yana devlet hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda ve derdimize derman oldu. Şimdi de çok istediğim umre hayalimi gerçekleştirdiler. Allah, devletimizden razı olsun." dedi.

Şehidin kardeşi Veysi Aydemir de devletin hep yanlarında olduğuna işaret ederek "Şehidimizin yokluğunu aratmadılar hiçbir zaman. Gözü yaşlı annemin yanında olarak her zaman ona moral oldular. Bugün de annemi umreye gönderiyorlar. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.