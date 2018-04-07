Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kaymakamlık şehit annesini umreye gönderdi

Güvenlik korucusu oğlu 2 yıl önce şehit düşen Makbule Aydemir, Bingöl'ün Karlıova Kaymakamlığının desteğiyle umreye gitti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamlığınca, 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Tarık Aydemir'in annesi Makbule Aydemir'in umreye gitme hayalini gerçekleştirildi.
 
Karlıova ilçesinde 2 yıl önce Karacehennem ormanlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Tarık Aydemir'in annesi Makbule Aydemir, çok arzuladığı umre hayaline Kaymakamlık desteğiyle ulaştı.
 
Şehit annesi Aydemir, Karlıova Kaymakamlığınca umreye gönderildi. Umre yolculuğu için hazırlıklarını yapan Aydemir, ailesi tarafından uğurlandı.
 
Aydemir, "Oğlum şehit düştüğü günden bu yana devlet hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda ve derdimize derman oldu. Şimdi de çok istediğim umre hayalimi gerçekleştirdiler. Allah, devletimizden razı olsun." dedi.
 
Şehidin kardeşi Veysi Aydemir de devletin hep yanlarında olduğuna işaret ederek "Şehidimizin yokluğunu aratmadılar hiçbir zaman. Gözü yaşlı annemin yanında olarak her zaman ona moral oldular. Bugün de annemi umreye gönderiyorlar. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arıza yapan tanker dehşet saçtı

Arıza yapan tanker dehşet saçtı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA