Kaymakamlık sınavı çıkmış soru cevap örnekleri neler? Kaymakamlık sınavı baraj puanı kaç?
Kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı! Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta olacak? Kaymakamlık sınavı nasıl olacak? Kaymakamlık sınavı çıkmış soru cevap örnekleri neler? Kaymakamlık sınavında hangi derslerden kaç soru soruldu? Kaymakamlık sınavında sorulan soruların cevapları nelerdir? Kaymakamlık sınavı baraj puanı kaç? soruların yanıtları haberimizde. Kaymakam olmak isteyip kaymakamlık sınavına başvuruda bulunan adayların kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM tarafından İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) sınav giriş yerlerinin açıklanması ile birlikte sınava girecek olan kaymakam adayları sınav bilgilerini öğrenmeye başladı. 2 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Kaymakamlık sınavı için kısa bir süre kaldı. Saat 10.15’te başlayacak olan sınav için cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Kaymakam adaylarının heyecanlı bekleyişi sürerken ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri de açıklandı. İşte 2018 ÖSYM kaymakamlık sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...
Kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı! Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta olacak? Kaymakamlık sınavı nasıl olacak? Kaymakamlık sınavı çıkmış soru cevap örnekleri neler? Kaymakamlık sınavında hangi derslerden kaç soru soruldu? Kaymakamlık sınavında sorulan soruların cevapları nelerdir? Kaymakamlık sınavı baraj puanı kaç? soruların yanıtları haberimizde. Kaymakam olmak isteyip kaymakamlık sınavına başvuruda bulunan adayların kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM tarafından İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) sınav giriş yerlerinin açıklanması ile birlikte sınava girecek olan kaymakam adayları sınav bilgilerini öğrenmeye başladı. 2 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Kaymakamlık sınavı için kısa bir süre kaldı. Saat 10.15’te başlayacak olan sınav için cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Kaymakam adaylarının heyecanlı bekleyişi sürerken ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri de açıklandı. İşte 2018 ÖSYM kaymakamlık sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...
KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
02 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ÖSYM KAYMAKAMLIK KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
DİKKAT: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
KAYMAKAMLIK SINAV BELGESİ SORGULAMA SAYFASI
KAYMAKAMLIK SINAVI SORU DAĞILIMI
Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
KAYMAKAMLIK SINAVINA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi
düzenlenmeyecektir.
NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT: Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulunması zorunludur.
Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınavda kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.
2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
KAYMAKAMLIK SINAVI SORULARI
Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
TARİH SORU VE CEVAPLARI
Cumhuriyetin İlanı - 2 puan
Bozkurt-Lotus - 3 puan
DEMOKRATİKLEŞME VE İNSAN HAKLARI SORU VE CEVAPLARI
BM Genel Kurulu- Genel Kurul - 2,5 puan
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi - 2,5 puan
Mülkiyet hakkının sınırlanması – Kamu Yararı 2,5 puan
Protokol sorusu – 14 Nolu protokol 2,5 puan
TÜRKİYE EKONOMİSİ SORU VE CEVAPLARI
YTL tedavüle girdiği tarih - 2005 2,5 puan
En son dış ticaret fazlasının kaydedildiği yıl - 1946 2,5 puan
Güçlü ekonomiye geçiş programı sonrasında uygulanan döviz kuru – Dalgalı Döviz Kuru 2,5 puan
Kitlerin hisse senedi satışı - 2,5 puan
ANAYASA VE İDARE HUKUKU SORU VE CEVAPLARI
Grev yasağı- Süreklilik 2,5 puan
Üniversiteler, Odalar ortak ad : Hizmetsel Yerinden Yönetim Kuruluşları 2,5 puan
Kalkınma ajansları - Kalkınma Bakanlığı 2,5 puan
İdari işlemle yapılan ... - Fonksiyon Gaspı - Yokluk 2,5 puan
Kişisel verileri koruma kurumu 2,5 puan
Milletvekili itirazı - 7 gün 2,5 puan
Danıştay incelemesi - 2 ay 2,5 puan
Başbakan veya bakana hitaben vs. - Soru 2,5 puan
Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenme süresi - 45 gün 2,5 puan
Bilgi edinme talebinin reddi halinde itiraz - 15 gün 2,5 puan
Disiplin cezası silme - 5 yıl 2,5 puan
Bakanlık ana hizmet, yardımcı vs. - Bakanlık merkez teşkilatı 2,5 puan
AKDK - Başbakanlık 2,5 puan
97 Milletvekili çıkaran yerin en fazla seçim çevresi - 3 2,5 puan
İlçe belediye başkanı görevden uzaklaştırma - İçişleri Bakanı 2,5 puan
Köy kanununa göre nakdi cezalar nereye gelir kaydedilir - Köy sandığı 2,5 puan
10.000 üzeri kurulması zor. kom. - Plan ve Bütçe Komisyonu - İmar Kom. 2,5 puan
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter ataması - İçişleri Bakanı 2,5 puan
İKTİSAT SORU VE CEVAPLARI
IS-LM Genişletici Maliye Politikası – Tam Dışlama 2,5 puan
C=0,8 2,5 puan
Optimal x miktarı - 5 2,5 puan
Refah sorusu - 2,5 puan
Çalışanlar+işsizler+işsiz olup çalışmak istemeyenler ortak adı - 2,5 puan
Birilerinin gizli eylemleri sonucu başkalarının ödentilerinin etkilenmesi - 2,5 puan
TÜRKÇE SORU VE CEVAPLARI
Sıralı Cümle (Osmanlı devletinin İstanbul'dan önceki başkenti ...) 2,5 puan
Yazarın Özellikleri (izlenimleri değiştirerek,çarpıtarak dönüştürür) 2 puan
Noktalama (")(.)(")(,)(...) 2,5 puan
Bir resim bin kelimeden .... 3 puan
Boşluk Doldurma (Film seyrederken ...) 2 puan
Kalın çizgilerle belirtilip kadınlardan fazla bahsedilmemesi 3 puan
ŞARTLAR NELER?
Buna göre, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) ve üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olanlar sınava başvurabilirler.
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