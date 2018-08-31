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Kaymakamlık sınavı çıkmış soru cevap örnekleri neler? Kaymakamlık sınavı baraj puanı kaç?

Kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı! Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta olacak? Kaymakamlık sınavı nasıl olacak? Kaymakamlık sınavı çıkmış soru cevap örnekleri neler? Kaymakamlık sınavında hangi derslerden kaç soru soruldu? Kaymakamlık sınavında sorulan soruların cevapları nelerdir? Kaymakamlık sınavı baraj puanı kaç? soruların yanıtları haberimizde. Kaymakam olmak isteyip kaymakamlık sınavına başvuruda bulunan adayların kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM tarafından İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) sınav giriş yerlerinin açıklanması ile birlikte sınava girecek olan kaymakam adayları sınav bilgilerini öğrenmeye başladı. 2 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Kaymakamlık sınavı için kısa bir süre kaldı. Saat 10.15’te başlayacak olan sınav için cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Kaymakam adaylarının heyecanlı bekleyişi sürerken ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri de açıklandı. İşte 2018 ÖSYM kaymakamlık sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...

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Kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı! Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta olacak? Kaymakamlık sınavı nasıl olacak? Kaymakamlık sınavı çıkmış soru cevap örnekleri neler? Kaymakamlık sınavında hangi derslerden kaç soru soruldu? Kaymakamlık sınavında sorulan soruların cevapları nelerdir? Kaymakamlık sınavı baraj puanı kaç? soruların yanıtları haberimizde. Kaymakam olmak isteyip kaymakamlık sınavına başvuruda bulunan adayların kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM tarafından İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) sınav giriş yerlerinin açıklanması ile birlikte sınava girecek olan kaymakam adayları sınav bilgilerini öğrenmeye başladı. 2 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Kaymakamlık sınavı için kısa bir süre kaldı. Saat 10.15’te başlayacak olan sınav için cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Kaymakam adaylarının heyecanlı bekleyişi sürerken ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri de açıklandı. İşte 2018 ÖSYM kaymakamlık sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

02 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖSYM KAYMAKAMLIK KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.



DİKKAT: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KAYMAKAMLIK SINAV BELGESİ SORGULAMA SAYFASI

KAYMAKAMLIK SINAVI SORU DAĞILIMI

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

KAYMAKAMLIK SINAVINA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi
düzenlenmeyecektir.

NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT: Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulunması zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınavda kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski  Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus  cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye  Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su  getirebileceklerdir.

KAYMAKAMLIK SINAVI SORULARI

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

TARİH SORU VE CEVAPLARI

    Cumhuriyetin İlanı - 2 puan
    Bozkurt-Lotus - 3 puan

DEMOKRATİKLEŞME VE İNSAN HAKLARI SORU VE CEVAPLARI

    BM Genel Kurulu- Genel Kurul - 2,5 puan
    İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi - 2,5 puan
    Mülkiyet hakkının sınırlanması – Kamu Yararı 2,5 puan
    Protokol sorusu – 14 Nolu protokol 2,5 puan

TÜRKİYE EKONOMİSİ SORU VE CEVAPLARI

    YTL tedavüle girdiği tarih - 2005 2,5 puan
    En son dış ticaret fazlasının kaydedildiği yıl - 1946 2,5 puan
    Güçlü ekonomiye geçiş programı sonrasında uygulanan döviz kuru – Dalgalı Döviz Kuru 2,5 puan
    Kitlerin hisse senedi satışı - 2,5 puan

ANAYASA VE İDARE HUKUKU SORU VE CEVAPLARI

    Grev yasağı- Süreklilik 2,5 puan
    Üniversiteler, Odalar ortak ad : Hizmetsel Yerinden Yönetim Kuruluşları 2,5 puan
    Kalkınma ajansları - Kalkınma Bakanlığı 2,5 puan
    İdari işlemle yapılan ... - Fonksiyon Gaspı - Yokluk 2,5 puan
    Kişisel verileri koruma kurumu 2,5 puan
    Milletvekili itirazı - 7 gün 2,5 puan
    Danıştay incelemesi - 2 ay 2,5 puan
    Başbakan veya bakana hitaben vs. - Soru 2,5 puan
    Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenme süresi - 45 gün 2,5 puan
    Bilgi edinme talebinin reddi halinde itiraz - 15 gün 2,5 puan
    Disiplin cezası silme - 5 yıl 2,5 puan
    Bakanlık ana hizmet, yardımcı vs. - Bakanlık merkez teşkilatı 2,5 puan
    AKDK - Başbakanlık 2,5 puan
    97 Milletvekili çıkaran yerin en fazla seçim çevresi - 3 2,5 puan
    İlçe belediye başkanı görevden uzaklaştırma - İçişleri Bakanı 2,5 puan
    Köy kanununa göre nakdi cezalar nereye gelir kaydedilir - Köy sandığı 2,5 puan
    10.000 üzeri kurulması zor. kom. - Plan ve Bütçe Komisyonu - İmar Kom. 2,5 puan
    Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter ataması - İçişleri Bakanı 2,5 puan

İKTİSAT SORU VE CEVAPLARI

    IS-LM Genişletici Maliye Politikası – Tam Dışlama 2,5 puan
    C=0,8 2,5 puan
    Optimal x miktarı - 5 2,5 puan
    Refah sorusu - 2,5 puan
    Çalışanlar+işsizler+işsiz olup çalışmak istemeyenler ortak adı - 2,5 puan
    Birilerinin gizli eylemleri sonucu başkalarının ödentilerinin etkilenmesi - 2,5 puan

TÜRKÇE SORU VE CEVAPLARI

    Sıralı Cümle (Osmanlı devletinin İstanbul'dan önceki başkenti ...) 2,5 puan
    Yazarın Özellikleri (izlenimleri değiştirerek,çarpıtarak dönüştürür) 2 puan
    Noktalama (")(.)(")(,)(...) 2,5 puan
    Bir resim bin kelimeden .... 3 puan
    Boşluk Doldurma (Film seyrederken ...) 2 puan
    Kalın çizgilerle belirtilip kadınlardan fazla bahsedilmemesi 3 puan

ŞARTLAR NELER?

Buna göre, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) ve üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olanlar sınava başvurabilirler.

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