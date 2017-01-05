Başbakan Yardımcısı Kaynak: Mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor

Daha önce yaptıkları eylemleri şimdi kalleşçe bomba yüklü araçlarla canlı bombalarla yapıyorlar yapmaya gayret ediyorlar.

Polisimiz bu hususta gerçekte tedbirli. Gerçekten bunun eğitimini almış ve Adliye'ye girmeye çalışan aracı engellediler. Burada engelde en büyük pay sahibi olan polisimiz maalesef şehit oldu.

Ele geçirilen bomba ve mühimmata bakıldığında çok büyük kıyım hedeflendiği anlaşılıyor.

İki kardeşimiz şehit olmuştur. Geçen hafta hep birlikte yeni yıla umutla girmek isterken Ortaköy'deki saldırıyı yaşamıştık. İzmir bu konu da güvenli bir şehirdi. Ancak bu güvenliğe yönelik bir saldırıydı. Çok yakında göreceğiz bunların tamamının birer birer sonunun geldiğini göreceğiz.

İzmir'den dolayı ben önce İzmir'e sonra tüm milletimize taziyelerimi iletiyorum. Ailelerine Allah sabır versin.

Bunlar bizim Suriye'de Irak'ta ülkemize mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde var olmamızı istemiyorlar. Biz terörle mücadelede asla insani boyutu ihmal etmiyoruz.

Allah'a hamdolsun başarılı olamadılar.



Türkiye bulunduğu bölgede etkin olacaktır."