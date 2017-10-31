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Kaynak Holding'e yönelik operasyon: 42 tutuklama

FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, 42 kişi tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 59 şüpheliden 42'si tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaynak Holding'den ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde "ByLock" kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 59 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği sevk edilen şüphelilerden 42'sinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 9'u adli kontrol tedbirleri kapsamında olmak üzere 17 şüphelinin de serbest bırakılmasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ/PDY örgüt üyeliği ve bu örgüte finansman sağlama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, Kaynak Holding'e bağlı şirketlerde çalışan 110 kişinin "ByLock" kullandıkları tespit edilmiş, düzenlenen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 59 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

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