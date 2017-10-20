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Kaynak Holding'i kayyum atanmadan düşük fiyata satmışlar

Eski Kaynak Holding yöneticilerinin, kayyum atanmadan bir hafta önce 792 milyon lira değerindeki holdingi, Hollanda'da kurulan bir şirkete 52 milyon liraya sattıkları tespit edildi.

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FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada, eski yöneticilerin kayyum atanmadan bir hafta önce 792 milyon lira değerindeki holdingi, Hollanda'da kurulan bir şirkete 52 milyon liraya sattıkları tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e yönelik soruşturmada, yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturmada, 792 milyon lira değerindeki Kaynak Holdingin, kayyum atanmadan bir hafta önce Hollanda'da kurulan "INL Partners BV" şirketine 52 milyon liraya satıldığı tespit edildi.

Hissedarlara 29 milyon 500 bin lira kar payı

Kurulduğu tarihten itibaren hiç kar payı vermeyen Kaynak Holding'in, kayyum atamasından kısa süre önce hissedarlarına 29 milyon 500 bin lira kar payı dağıttığı belirlendi. Bu payların da ABD, Almanya, Hollanda ve İngiltere'de kurulan havuz banka hesaplarında geri toplanarak örgüte aktarıldığı ortaya çıktı.

Ayrıca, FETÖ'nün tüm organizasyonlarından toplanan paraların az miktarının, Asya ve Afrika ülkelerindeki yapılanmalarına aktarıldığı, geri kalan yaklaşık yüzde 95'lik payın ise ABD ve AB ülkelerine gönderildiği tespit edildi. 

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