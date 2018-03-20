Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik FETÖ soruşturması sonunda 36'sı firari 47'si tutuklu 97 sanık hakkında dava açıldı
Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik FETÖ soruşturması sonunda, aralarında darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan 'sivil imamlar' Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile 'Başyüceler Şurası Başkanı' Mustafa Özcan, eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un da bulunduğu 36'sı firari 47'si tutuklu 97 sanık hakkında dava açıldı
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