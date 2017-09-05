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Kaynar pekmez kazanına düşen yaşlı kadın ağır yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde pekmez kaynattığı sırada başının dönmesi sonucu kaynar pekmez kazanına düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.

  • İHA
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Olay, ilçeye bağlı Çadırhöyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çadırhöyük köyünde yaşayan D.Ö.(84) kendisine ait evin bahçesinde pekmez kaynattığı sırada tansiyona bağlı baş dönmesi neticesinde dengesini kaybederek kaynar vaziyette bulunan pekmez kazanına sırt üstü düştü. Sırt bölgesinde meydana gelen yanıklar nedeniyle ağır yaralanan talihsiz kadın Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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