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Kayseri 1. Komando Tugayı İdlib’e asker gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi ve ardından Çatışmasızlık Bölgesine dair görev paylaşımı yapılmasının ardından Kayseri 1. Komando Tugayı İdlib’e asker gönderdi.

  • İHA
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İran ziyareti sonrasında uçakla dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Çatışmasızlık Bölgesine dair açıklamalarının üzerine Kayseri 1. Komando Tugayı Bölgeye asker gönderdi.

1.Komando Tugayı’ndaki asker uğurlama görüntüleri sabah 06.00 saatlerinde ‘Kayseri Komando'dan İdlib'e intikal’ notu ile Twitter'dan paylaşıldı.  

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