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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanından yolda kalan gençlere jest

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarımsaklı Barajı kenarında düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' dönüşünde otobüsü kaçıran gençlere makam aracını tahsis etti.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarımsaklı Barajı kenarında düzenlenen "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" programına katılan Başkan Çelik, dönüşte yol kenarında araç bekleyen gençler Emre Evci ve Ömer Özkan ile karşılaştı.

Aracından inerek gençlerle sohbet eden Çelik, mahallelerine gidecek otobüsü kaçırdıklarını öğrendiği gençlere makam aracını tahsis etti. Gençler, bu jestinden dolayı Başkan Çelik'e teşekkür etti.

Çelik, vatandaşlarla başka bir otobüse binerek kent merkezine döndü.

Çelik, yaşadıklarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

 

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