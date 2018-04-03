Kayseri merkezli 18 ilde, 85 askeri personele yönelik FETÖ operasyonunda göz altı sayısı 43'e çıktı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda biri muvazzaf 3 kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı sayısı 32'si muvazzaf olmak üzere 43'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçiren 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 85 zanlıdan 38'inin, daha önce yine FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlemlerinin sürdüğü, kimi zanlıların tutuklu bulunduğu ve yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Firari durumdaki 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak askeri personel ile irtibat kurduklarının belirlenmesi üzerine 37'si muvazzaf 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı alınarak operasyon başlatılmıştı. Gözaltına alınan 40 şüpheliden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 30'u adli kontrol şartıyla salıverilmişti.