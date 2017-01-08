Kayseri yarın okullar tatil mi? Kayseri Valiliği son dakika açıklaması

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Kayseri’de de etkili oluyor. Kayseri Valiliği son dakika açıklaması merakla beklenirken, öğrenciler 9 Ocak Pazartesi Kayseri okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olan kar yağışıyla ilgili son tatil gelişmeleri haberimizde yer alıyor.

KAYSERİ’DE YARIN ( 9 OCAK ) OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri yarın okullar tatil mi sorusu henüz yanıt bulmadı. Kayseri’de 9 Ocak Pazartesi tatil haberi gelecek mi? Kayseri Valiliği son dakika açıklaması yapıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri’de Pazar akşamı hissedilen sıcaklık -12 dereceye kadar düşecek ve kar yağışı gece boyu devam edecek. Meteoroloji verilen göre kar yağışı Kayseri’de Cuma gününe kadar sürecek.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de 'de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.