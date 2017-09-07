Kayseri'de bir mısır tarlasına ekilmiş 13 bin kök kenevir ele geçirildi
Kayseri'de bir mısır tarlasına ekilmiş yüksek miktarda hint keneviri bulundu.
Kayseri'de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa olarak, Yazır Mahallesi'nde 2 kişiye ait mısır tarlasında arama yaptı.
13 BİN 452 HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Aramada mısırların arasına ekilmiş 13 bin 452 kök hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler sökülerek imha edilirken, tarlaların sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.