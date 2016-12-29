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Kayseri'de 13 sanığın FETÖ'den yargılanması başladı

Kayseri'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock'u kullandıkları için açılan davada tutuklu 13 sanığın yargılanmalarına başlandı.

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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları iddiasıyla dava açılan tutuklu 13 sanığın 3 ayrı davada yargılanmalarına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Güven ve avukatı katıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Güven, savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. ByLock kullanmadığını belirten Güven, terör örgütüne üye olmadığını savundu. Sanık Güven'in avukatı da müvekkilinin, atılı suçları işlemediğini öne sürdü. Avukat, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada, tutuklu yargılanan eski Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdür yardımcıları Bekir Çelik ve Naim Dural ile avukatları hazır bulundu.

SGK İL İMAMI

Dural, savunmasında, terör örgütünün SGK "il imamı" olmakla suçlandığını, il müdür yardımcılığı dışında gayriresmi görevi bulunmadığını söyledi.

"BANK ASYA'YI FAİZSİZ BANKACILIK İÇİN TERCİH ETTİM"

Bank Asyada 2002'den itibaren hesabının olduğunu, burayı faizsiz bankacılık yaptığı için tercih ettiğini ileri süren Dural, "2011 yılında kuruma alınan 24 personel ile ilgili suçlamalarda bulunuluyor. Bu personelin örgütle bağlantısı olduğu ve benim seçtiğim söyleniliyor. Bu personel alımında tek başıma bir iradem yoktur. O günkü komisyon raporlarına bakılırsa her şey açıkça görülür." dedi.

"YAPININ GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRDÜM"

Duruşmaya tanık olarak katılan Ö.B. de FETÖ içerisinde aktif yer aldığını ancak örgütün 15 Temmuz darbe girişiminde bulunması üzerine yapının gerçek yüzünü görerek ayrıldığını anlattı.

Çelik ve Dural'ın, örgütün milli eğitim yapılanmasında yer aldıklarını bildiğini iddia eden Ö.B, sanık Çelik'i örgütün ev toplantılarında da gördüğünü ileri sürdü.

AVUKAT DURUŞMADA BYLOCK YÜKLEMEYE ÇALIŞTI

Naim Dural'ın avukatı Özcan Akıncı ise ByLock'un ne olduğunu kimsenin bilmediğini, bu sistemle kurulan iletişimlerin içeriklerinin MİT tarafından sanık avukatları ve mahkemelere gönderilmediğini kaydetti.

ByLock'un anlatıldığı gibi indirilip, yüklenmesinin zor olmadığını savunan Akıncı, mahkeme heyetinin huzurunda cep telefonuna ByLock'u yüklemeye çalıştı. Akıncı, "Bakın şimdi telefonuma ByLock'u yükleyeceğim. Bu anlatıldığı gibi çok zor değil. Şu anda herkese açık bir siteden ByLock'u yüklüyorum. Bakın, hem de çok kısa sürede yükleme işlemi tamamlandı." şeklinde konuştu.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya ise tutuklu sanıklar Dursun Kıyık, Erkan Karakuş, İlhan Gökhan, Muhammed Ercan Yalçın, Mücahit Akkaya, Bilal Bulut, Kadir Bulut, Cafer Karakulah, Erdinç Çanakcı ve Kadir Telyar ile avukatları katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları iddia edilen sanıkların avukatlarının savunma için süre talep etmeleri üzerine, 10 sanığın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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