Kayseri'de 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki 38 NV 274 plakalı aracı incelemek istedi. Jandarma ekipleri aracın içinde 2 kişinin hareketsiz yattığını fark ederek, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve aracın çevresinde delillendirme çalışması yaptı. Şahısların kimlik tespiti için de çalışmalar sürüyor.