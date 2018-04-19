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Kayseri'de 2 milyon liralık televizyon ve beyaz eşya hırsızlığına 2 gözaltı

Kayseri'de bir firmanın deposundan, piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan 491 televizyon ve beyaz eşyanın çalınmasıyla ilgili, Faruk K. (31) ve Umut Ç. (39) gözaltına alındı. Operasyonda, çalınan eşyanın bir bölümü de bulundu.

  • DHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık  Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'de bir firmaya ait beyaz eşya deposundan son 1 yıl içinde yaklaşık 2 milyon lira değerinde 491 televizyon ve beyaz eşyanın çalınmasıyla ilgili bir ihbarı değerlendirdi. Çalınan malzemelerin depoda saklandığı bilgisini alan polis, yaptığı baskında Faruk K. ve Umut Ç.'yi gözaltına aldı. Depoda bulunan televizyon ve beyaz eşyaların seri numaralarının çalınanlarla aynı olduğu belirlenince, şüpheliler sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürüldü. Çaldıkları diğer eşyaları farklı illerde spot mağazalara sattıklarını söyleyen şüpheliler, paralarla da otomobil aldıklarını, eğlence mekânlarında harcadıklarını ifade etti. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
 

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