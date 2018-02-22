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Kayseri'de 3'ü akademisyen 5 FETÖ sanığına hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin davada, aralarında Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) akademisyenlerin de olduğu 5 sanığa `silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan´ 6 yıl 3 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

  • DHA
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Kayseri 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğretim üyesi Yunus Emre U, ERÜ TIP Fakültesi Hastanesi hekimlerinden Yrd. Doç. Dr. Serkan Ş., makine teknisyeni Mustafa B., Veteriner Fakültesi Arş. Gör. İlyas G. ile sağlık memuru Hilmi G. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, beraatlarını istedi.
 
Erciyes Üniversitesi´nde öğretim üyesi olan Yunus Emre U., "6 ay tutuklu kaldım. Daha sonra da dekan beyin bir ifadesi ortaya çıktı. Dekan beyin suçlamalarını kabul etmiyorum. Ne vatan hainiyim ne de bir terörist" diye konuştu.
 
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuksuz sanıklar Yunus Emre U., Serkan Ş., İlyas G. ve Hilmi G.´yi `silahlı terör örgütü üyeliğinden´ 6´şar yıl 3´er ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklardan Mustafa B.´nin ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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