Kayseri'de 5 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özel Harekat Polisi destekli 5 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 17 şahıs yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan zanlılara yönelik Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyon gerçekleştirildi. Şehir merkezindeki 5 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, zanlıların bulunduğu evlerin çelik kapıları koçbaşı ile kırılarak içeri girildi.
Polis ekiplerinin evlerde yaptığı aramalarda metamfetamin, 2 adet tabanca, bir adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 17 zanlı ise yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 15'i hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, B.P. (44) ve C.S. (40) hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapıldığı kaydedildi.
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