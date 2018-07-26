Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri'de 5 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özel Harekat Polisi destekli 5 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 17 şahıs yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan zanlılara yönelik Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyon gerçekleştirildi. Şehir merkezindeki 5 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, zanlıların bulunduğu evlerin çelik kapıları koçbaşı ile kırılarak içeri girildi.

Polis ekiplerinin evlerde yaptığı aramalarda metamfetamin, 2 adet tabanca, bir adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 17 zanlı ise yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 15'i hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, B.P. (44) ve C.S. (40) hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapıldığı kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Honda Civic Dizel Otomatik İlk Sürüş

Honda Civic Dizel Otomatik İlk Sürüş

Yol çalışması yaparken buldular!

Yol çalışması yaparken buldular!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA