Kayseri'de alacak verecek cinayeti saniye saniye kamerada

Olay, kentin merkez Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına saniye yansıyan olay şöyle gelişti:

Talas İlçesi'nde bir restoranda çalışan Hacı Eren yönetimindeki 01 ALU 40 plakalı otomobille, Ahmet Hassu´nun bulunduğu ve şoförünün kullandığı 38 GZ 957 plakalı otomobili takip etmeye başladı. Ahmet Hassu'nun şoförü, marketten alışveriş yapmak için otomobili durdurdu. Şoför markete gidince Hacı Eren de aracından indi ve 01 ALHU 40 plakalı otomobilinde şoförün alışverişten dönmesini bekleyen Ahmet Hassu'ya 4 el ateş edip kaçmaya başladı.

Ağır yaralanan Ahmet Hassu can havliyle markete girerken, şoförü de tabancasını çıkarıp kaçmakta olan Hacı Eren'e arkasından ateş etti. Ancak, Hacı Eren olay yerinden hızla uzaklaştı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Saldırıda ağır yaralanan Ahmet Hassu, çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahaleye karşın, Hassu yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan Hacı Eren, polis tarafından yakalanırken, saldırının ardından kaçarken ona ateş eden ve kimliği henüz belirlenemeyen Ahmet Hassu'nun şoförü aranıyor.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis olayın meydana geldiği market önünde inceleme yaptı delil topladı. Polis, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

Yakalanan şüpheli Hacı Eren'in sorgusu devam ederken, olayın borç- alacak yüzünden meydana geldiği, tarafların 2 ay önce de kavga ettikleri ileri sürüldü.