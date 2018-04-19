Kayseri’de Artuk Bey ve Abdurrahman Alp’a öğrencilerden yoğun ilgi

Tekden Koleji tarafından Büyükşehir Belediyesi ve Türk Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi’nin destekleriyle Afrin’e yönelik düzenlenen zeytin dalı operasyonunda eğitim desteği vermek amacıyla ‘Afrin’de bir kalemde sen ol’ adlı türkü şöleni düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen şölene, Diriliş Ertuğrul dizisinde Artuk Bey rolünü canlandıran Ayberk Pekcan ile Abdurrahman Alp rolünü canlandıran Celal Al da katılarak destek verdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şölenin açılış konuşmasını yapan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “18 Mart Afrin’in kurtuluşudur. Çok manalı bir gün. Aynı 18 Mart’ta 103 sene evvel Çanakkale zaferi de gerçekleştirilmişti. Çanakkale bir milletin kahramanlaştığı bir zaferdir. 103 yıl sonra aynı kahramanlaşma bir toplumun milletleşmesi yerden gerçekleşti. Yeniden bir diriliş gerçekleşiyor. Mehmetçik gözünü kırpmadan gönüllü olarak gitti ve orada bizler için savaş veriyor. Arkasından bir millette onları desteklemek için her türlü fedakarlığı yapıyor. Bir milletin topyekun kahramanlığı budur” ifadelerini kullandı.

“Diriliş Ertuğrul oyuncularına yoğun ilgi”

Şölene katılan ünlü oyuncular Ayberk Pekcan ve Celal Al’a, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Oyuncular ile bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler, imzalı kağıt da aldı.

Şölene, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Türk Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.