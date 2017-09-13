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Kayseri'de asker firarisi tartıştığı 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de, asker firarisi olduğu öğrenilen zanlı, yan bakma meselesinden tartıştığı 17 yaşındaki genci göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hava değişimine geldikten sonra asker firarisi olduğu öğrenilen Osman A.'nın, 17 yaşındaki Mehmet T.A. ile yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı öğrenildi. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Osman A., 17 yaşındaki Mehmet T.A.'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.
 
Ağır yaralanan Mehmet T.A.'nın ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
 
Olay sonrasında yapılan çalışmalarda ise asker firarisi olan Osman A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
 

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