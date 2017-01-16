Kayseri'de belediye binasında yangın
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye hizmet binasında yangın çıktı.
- İHA
Kocasinan Belediye Hizmet Binası'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Polis de binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yangın sırasında binada bulunan güvenlik görevlileri tahliye edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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