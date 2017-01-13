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Kayseri'de "ByLock" kullanan 6 polis gözaltına alındı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 6 polis gözaltına alındı.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 6 polisi gözaltına aldı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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