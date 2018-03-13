Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 kişi yakalandı
Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, uluslararası terör faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesi ile terör örgütlerine yeni eleman temininin önüne geçilmesi kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyet yürüttükleri belirlenen Irak uyruklu H.K.M, M.H. ve M.S.H.S. yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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