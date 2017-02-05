DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Uygur kökenli 12 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM) DEAŞ terör örgütüne örgütün propagandasını yapmak, eylem ve faaliyetlerinde bulunmak suçundan aranan 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Uygur kökenli 12 kişi gözaltına alındı. Polis aranan 8 kişinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.
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