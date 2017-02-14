Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan minibüsün yoldan çıkarak yön levhasına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana gelen kazada, A.A. (45) yönetimindeki 38 DH 416 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yön levhasının direğine çarptı. Kazada, minibüs şoförü A.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın hayatını kaybederken, minibüs içerisinde bulunan 10 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
 
Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü A.A.'nın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul'da markete molotoflu saldırı

İstanbul'da markete molotoflu saldırı

Yüksek Seçim Kurulu referandum takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu referandum takvimini açıkladı

Tayvan'da tur otobüsü devrildi: 28 ölü

Tayvan'da tur otobüsü devrildi: 28 ölü

Dededen toruna müthiş hediye

Dededen toruna müthiş hediye

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA