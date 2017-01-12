Kayseri'de FETÖ davasında 4'üncü gün: 6 iş adamına tahliye

Kayseri’de 4 gündür devam eden ve aralarından Boydak kardeşlerinde bulunduğu FETÖ/PDY davasının 2’nci duruşmasında tutuklu 6 sanık hakkında tahliye kararı çıktı. Mahkemede, haklarında yakalama kararı bulunan Yunus Serin ve Sinan Ekin için de kırmızı bültenle aranmasına karar verildi.

ARA KARAR VERİLDİ

Boydak Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Holding eski Ceo’su Memduh Boydak’ın aralarında bulunduğu 4 gündür devam eden FETÖ davasının ikinci duruşması ara kararların açıklanmasıyla tamamlandı.

TAHLİYELER

44 ara kararın çıktığı ikinci duruşmada mahkeme heyeti, Boydak Holding Eski Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bozdağ, Tuna Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tuna, KAYMOS Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Alak, Kılıçaslan Vakfı çalışanlarından Arap Ali Aksoy, Kılıçaslan Vakfı Mütevelli heyeti üyesi Nurullah Sarıöz ve Nezahat Temizlik eski ortaklarından Adem Çelik’in tahliyesine karar verdi.

2 KIRMIZI BÜLTEN

Ayrıca, dava ile ilgili aranan ve Tayland’ta yakalanan Osman Hilmi Özdil'in ülkeye iadesine karar verirliken yine haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Yunus Serin ve Sinan Ekin'le ilgili Interpol’e yazı yazılarak Kırmızı Bülten çıkarılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların gelmemeleri durumlarında İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak vatandaşlıktan çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 3 Nisan tarihine erteledi.