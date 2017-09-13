Kayseri'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme ağı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 16 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme ağı 'ByLock'u kullandıklarını tespit ettiği 24 kişinin yakalanması için Kayseri, İstanbul, Kırıkkale ve Yozgat'ta çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu A.Y., E.D., F.Ö., F.Ş., G.G., H.K., H.Y., K.B., M.K., K.B., M.F.T., M.A.Y., R.Z., R.T., S.Ç. ve E.Y. yakalanarak gözaltına aldı. 8 şüphelinin ise arama çalışmaları sürüyor.
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