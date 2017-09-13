Kayseri'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme ağı 'ByLock'u kullandıklarını tespit ettiği 24 kişinin yakalanması için Kayseri, İstanbul, Kırıkkale ve Yozgat'ta çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu A.Y., E.D., F.Ö., F.Ş., G.G., H.K., H.Y., K.B., M.K., K.B., M.F.T., M.A.Y., R.Z., R.T., S.Ç. ve E.Y. yakalanarak gözaltına aldı. 8 şüphelinin ise arama çalışmaları sürüyor.