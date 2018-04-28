Kayseri'de FETÖ'den 5 kişi tutuklandı
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltını alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişi, tutuklandı.
- DHA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 3 gün önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi eski çalışanları olan ve daha önce yapılan operasyonda gözaltına alınıp, işlemlerin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan M.U., G.Ö., K.S., A.K. ve A.S.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin 'ByLock', 'Eagle' ve 'Kakao' adlı programları kullandıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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