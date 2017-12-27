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Kayseri´de FETÖ'den yargılanan 4 kişiye hapis cezası

Kayseri´de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 1'i tutuklu, 4 sanık, 6 yıl 3 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

  • DHA
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Kayseri 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Erhan E., Fidan A. ve Salih İ. salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Hazni İşler ise Mardin E Tipi Cezaevi´nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, sanıkların savunmaları alındı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, `ByLock' kullandığı gerekçesiyle Erhan E. ve Fidan A.'yı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı. Mahkeme, tutuklu sanık Hazni İşler´in ise 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırmasına ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla, tahliyesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan komiser yardımcısı Salih İ. ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

 

 

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